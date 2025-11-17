[故障者情報]FC琉球は17日、MF岩本翔の負傷を発表した。9日のJ3第35節沼津戦で負傷した岩本は右足関節外側靭帯損傷と診断され、全治約8週間だという。岩本は今季のJ3リーグで27試合2得点を記録していた。