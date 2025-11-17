この記事の画像を見る『果てしなきスカーレット』の主人公・スカーレットは19歳ながら過酷な運命を背負い、それでも未来へ向かって進んでいく姿が印象的だ。当企画では、現代を生きる19歳の方々にアンケートを行った。細田監督へのメッセージと共に、スカーレットと同じ19歳が抱く「未来」に対する希望や不安にかかわる質問を募り、細田監督に回答頂いた。■限界バイオレットさん（女性）メッセージ細田監督の作品の世界に小さい頃