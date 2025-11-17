広島市で、子どもたちが昔ながらの方法で稲から籾を外す「脱穀」を体験しました。脱穀作業を体験したのは広島市安佐北区にある「広島高陽学園」の園児約50人です。脱穀した稲は、園児たちが2025年5月に田植えをし、10月に刈り取ったものです。今では珍しくなった足踏み式の脱穀機を使って稲から籾を外す作業を体験しました。■園児「楽しかった」■園児「お米が飛ぶところが面白かった」お米は、11月下旬に給食で食べることに