9月から始まった、INORAN（LUNA SEA）にとって6年ぶりとなる全国ツアー＜TOUR Determine 2025＞が、11月15日（土）、キックオフの地・渋谷CLUB QUATTROに凱旋する形でファイナルを迎えた。オフィシャルからのレポートをお届けする。本ツアーは2007年にリリースした名盤を全曲再録音した『ニライカナイ-Rerecorded-』の発売を記念して、＜TOUR 2007 Determine＞を最新のINORANサウンドで再構築したリヴァイヴ・ツアーである。過去と