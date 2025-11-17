WANIMAがデビュー10周年を記念したライブ映像作品集『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』を来年1月28日にリリースすることを発表した。今作は豪華3枚組仕様となっており、DISC1には2024年11月に開催した＜Catch Up TOUR Final 2022-2024＞有明アリーナ公演を収録。DISC2には今年6月の＜Sorry Not Sorry TOUR＞ツアーファイナル・パシフィコ横浜 国立大ホール公演、そしてBONUS DISCには、年末の忘年会イベント＜B