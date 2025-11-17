俳優の山田裕貴、佐藤二朗が17日、都内で行われた映画『爆弾』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。10月31日に公開されてから17日で観客動員数が101万1692人を数え、100万人を突破（16日時点）したことを発表した。興収は14億2453万880円を記録した。【写真】豪華プレゼントに興味津々の山田裕貴＆佐藤二朗同作は、「このミステリーがすごい！2023年版」「ミステリが読みたい 2023年版」で1位を獲得した呉勝弘氏の同名小説を実写