山口県など3県で現金合わせて1億円余りをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われている、うそ電話詐欺の受け子役の男の初公判が山口地裁で開かれました。詐欺の罪に問われているのは、東京・町田市の建設業の36歳の被告です。起訴状などによりますと、被告は2025年3月から4月にかけ、山口県のほか、鳥取・高知で起きたうそ電話詐欺事件に関与。仲間と共謀の上、現金を受け取る「受け子役」として、3県の3人の高齢者から3500万円ずつ