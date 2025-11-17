18日の県内は今シーズン1番の寒さとなる見込みです。寒い日には温泉に入りたいという方も多いと思います。間もなくリニューアルオープンを迎える指宿市のあの温泉施設では温泉源を掘り替えたことで不思議な現象が起きています。鹿児島地方気象台によりますと、18日の県内は西高東低の気圧配置となり、寒気が流れ込みやすく、今シーズン1番の寒さとなる見込みだということです。そんな寒い日に恋し