○ＪＲＣ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.78％にあたる10万株(金額で1億3420万円)を上限に、11月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年11月17日］ 株探ニュース