上品に見せたいけれど、地味になるのは避けたい……という大人の秋冬コーデには、ベージュがおすすめ。ベーシックカラーとも合わせやすく、シンプルなデザインを選べば着まわしも利きそうです。今回編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】のキレイめスカート。プリーツディテールやフレアシルエットを採用したオンにもオフにも使えるデザインで、大人コーデの即戦力