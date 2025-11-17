広島銀行の初めての「木造の店舗」が東広島市にオープンしました。■テープカット「新店舗オープンでございます」１７日、東広島市高屋町に移転オープンした広島銀行高屋支店は広島銀行では初めてとなる木造建築の店舗です。温かみのある空間にはコミュニティスペースも設けています。■利用客「きれいで広くていいと思います。」■広島銀行 清宗一男 頭取「高屋の地域のイメージにふさわ