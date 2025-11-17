―ＮＴＴなどを筆頭にさまざまな業界から参入相次ぐ、ここから狙う中小型株はこれだ― 「海と陸の垣根がなくなる」、ともするとSFめいた話に聞こえるが、これがある意味で現実になりつつある。経済成長を続ける中で世界的に食料需要が増大し、水産物を無計画に乱獲する国々の影響はもとより、気候変動によって生態系自体に揺らぎが生じている「海」の代わりに水質や成長環境を管理できる陸上での 養殖が拡大しつつ