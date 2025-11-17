意外と知らない地元の食を学ぼうと、熊本県苓北町の中学校で、ミカンの出前授業が開かれました。 【写真を見る】採る場所で甘みが違う？東大みかん愛好会が熊本で “ミカンの出前授業” 「クイズ！どちらのミカンがおいしいでしょうか？」 教えているのは東京大学の学生で、『東大みかん愛好会』のメンバーです。クイズ形式でミカンの種類の豊富さや生産の過程、おいしいミカンの選び方まで楽しく生徒達に伝えます。 「