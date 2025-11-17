厚生労働省は「カスハラ」への防止対策を2026年10月から企業に義務づける方針です。顧客による迷惑行為の「カスタマーハラスメント」をめぐっては、企業に防止対策を義務づけた改正法が2025年の国会で成立し、対応方針の明確化や相談窓口の設置が求められています。厚労省の審議会では17日、企業が取るべき対策をまとめた指針の案を公表し、SNSへ悪評を投稿することをほのめかす発言や、ネット上に労働者のプライバシー情報を投稿