ロッテからドラフト５位で指名された冨士隼斗投手（２３）＝日本通運＝が１７日、東京都千代田区の日本通運本社で仮契約した。契約金４０００万円、年俸１０００万円（金額は推定）、背番号は４６に決まった。「１年目の目標としては新人王を狙っていきたいなと思っています。そしてチームに貢献できるように、長い選手期間を過ごせるように頑張りたいと思います」と抱負を話した。冨士は大宮東高、平成国際大を経て日本通運