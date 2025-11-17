横浜国際総合競技場（日産スタジアム）の命名権（ネーミングライツ）について、横浜市の山中竹春市長は１７日、経営再建中の日産自動車と５年総額６億５０００万円で契約更新することで合意したと明らかにした。新たな契約は来年３月から。市によると、最初の１年が５０００万円、２年目が１億円、３〜４年目が各１億５０００万円、５年目が２億円と変動する。日産の経営状況に配慮したという。日産広報部は「日産スタジアム