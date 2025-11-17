熱烈なバレーボール好きで知られる元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが１７日、自身のＳＮＳを更新。推しのイケメン選手を見るために、愛知・岡崎まで遠征したことを明かした。「今シーズンになってから、やっとＳＶリーグの試合を観に行けました日本にいるうちにデファルコをいっぱい見たいので、岡崎まで行きました！笑」とジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知所属のトリー・デファルコ選手を応援に、本拠地の岡崎まで遠征した