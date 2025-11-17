クリスマスが近づき、イルミネーションが美しい季節。阿蘇市で点灯式が行われました。 15日、JR阿蘇駅前の広場で行われたイルミネーションの点灯式。冬を迎える阿蘇に多くの若者たちに来てもらおうと、地元の協議会が4年前から「恋人の聖地プロジェクト」として開催しています。ティアラをモチーフにした、幅14メートル、高さ3メートルのイルミネーションが彩る阿蘇の夜に、多くの人がカメ