「東京デフリンピック」柔道の試合会場がある足立区で、区の職員がゴミ拾いをして街をきれいにする活動を行いました。デフ柔道と会場となる東京武道館最寄りの綾瀬駅周辺で、きょう午後1時ごろ足立区の職員数十人が、ゴミ拾いを行いました。足立区では定期的に職員による清掃活動が行われていますが、今回は、デフリンピックの開催時期にあわせて、「おもてなしの心」で街の清掃活動を行うことにしたということです。デフリンピッ