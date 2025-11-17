耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートによるスポーツの祭典、「デフリンピック」が東京で開幕しました。11月17日は、陸上男子100mで熊本学園大学のスプリンター冨永幸佑選手が予選を突破しました。 【写真を見る】壮行会での冨永幸佑選手（10月30日撮影） 冨永選手は生まれつき耳が聴こえませんが、ろう学校中等部の時に陸上を始め、高等部の時にはろう学校の生徒で競う陸上の全国大会で2位になりました。