「ホロライブ」所属のVTuber・夏色まつりさんが、17日までにエックスを更新。大好きなホロメンがコラボしている飲食店に足を運んだことを報告し、反響が集まっている。【写真】前のめりすぎるまつりさんの行動にファンが「てぇてぇ」まつりさんはエックスで「スシロー生き急ぎすぎてみこちいなかったよまたくるねー」と投稿。0期生・さくらみこさんとのコラボが発表された人気回転寿司チェーン「スシロー」を訪れたものの、