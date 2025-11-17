櫻坂46のキャプテン・松田里奈の1st写真集が2026年1月20日に発売されることが決定した。17日、写真集の発表を受け、松田は自身のブログで出版決定時の率直な思いを明かした。【写真】櫻坂46・松田里奈1st写真集先行カットをチェックブログでは冒頭、「なんとなんと、、！！ 私、松田里奈、幻冬舎さんから1st写真集を発売させていただくことになりましたーー！！」と報告。「自分でもびっくりですみなさんも まさか ですよね