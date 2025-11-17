コンゴ民主共和国は大陸間プレーオフに進出した2026年ワールドカップ（W杯）アフリカ2次予選の決勝が現地時間11月16日に行われ、コンゴ民主共和国がナイジェリアをPK戦で下して大陸間プレーオフ進出を決めた。カメルーン、ナイジェリアのアフリカ「二大巨頭」を倒して、52年ぶりの本大会出場に向けて一歩前進した。アフリカは今大会から出場国枠が「9.5」に拡大。9組に分けられた1次予選の1位がストレートインでの出場権を獲得