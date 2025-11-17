俳優松山ケンイチが17日、X（旧ツイッター）を更新。「誰も傷つけない悪口選手権」を開催し、コメント欄が活況となっている。「誰も傷つけない悪口選手権」と前置きした上で「誹謗中傷が飛び交うSNS時代だからこそ“誰も傷つかない悪口”を。どうもこんにちは裁判官を日々演じているちょびっと法律家松山です」と書き出した。松山は今年1月期のTBS系連続ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」で弁護士役を演じている。「さて、SN