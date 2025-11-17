三重県の県立高校の主幹の男性が自転車を飲酒運転したうえ、呼気検査を拒否したなどとして、停職処分を受けました。 17日付けで、3カ月の停職処分を受けたのは、三重県の県立高校に勤務する54歳の主幹の男性です。 県教育委員会によりますと、男性主幹は8月、学校の懇親会などで、飲酒しました。 その後、松阪市内の県道を自転車で帰宅していたところ、警ら中の警察官から求められた呼気検査を拒否し、飲酒検知拒否の