カンテレは１７日、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＡＩＣｏーＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＬａｂＫＯＢＥと協力してＡｚｕｒｅＡＩＦｏｕｎｄｒｙを活用し、ステーションキャラクター「ハチエモン」の ＡＩチャットボットを開発したと発表した。独特の“おっさんボイス”が特徴的なハチエモンナレーターの許諾を得て、生成 ＡＩとして音声利用が実現。より自然で楽しい、ハチエモンとの会話を楽しむことができるようになったという。