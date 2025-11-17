福岡県小郡市で17日、外国人を対象に、交通や防犯に関する「日本のルール」教室が開かれました。参加者は、交通事故の再現などを見学し、ルールを守る大切さを学びました。 小郡市の自動車学校で開かれた教室には、市内の日本語学校に通う外国人およそ30人が参加しました。この教室は、外国人に日本の交通ルールや、防犯について学んでもらおうと、毎年開催されているものです。 参加者たちは、自転車に乗