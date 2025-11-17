三重県松阪市の高校では、樹齢90年のシンボルツリーに秋が訪れています。 【写真を見る】真っ赤に色づいた樹齢約90年のシンボルツリー 巨大｢ハナノキ｣が見頃に 吹奏楽部の演奏も 三重･松阪市の飯南高校 鮮やかに染まった真っ赤な「ハナノキ」。松阪市の飯南高校で今まさに見頃を迎えています。 樹齢約90年、高さ約25メートルの巨大なハナノキは、この地域のシンボルツリーとして長年親しまれてきました