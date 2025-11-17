16日、南魚沼市の住宅の敷地内で木の上にクマが居座り『緊急銃猟』が実施されました。クマは駆除され、ケガ人はいませんでした。 柿の木に登っている体長約50cmのクマ。こちらは16日午前10時ごろ、南魚沼市大木六の住宅の敷地内で撮影された映像です。木から降りる様子も捉えられていました。 クマは向かいの住宅の敷地に移動したため、市の職員や地元の猟友会などが周りを取り囲みましたが･･･ ■近隣住民 「(この場所で