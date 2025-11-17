明治神宮野球大会は17日に高校の部準決勝が行われ、神戸国際大付（近畿・兵庫）と九州国際大付（九州・福岡）が決勝に進んだ。神戸国際大付は強力打線が2本塁打と本領を発揮し、英明（四国・香川）に6―2で快勝。九州国際大付は花巻東（東北・岩手）との点の取り合いを1点差で制した。ともに初の決勝となる両校の校名に共通するのは「国際大付」。今秋の地区大会に出場したで高校で校名に「国際大付」がつくのは両校と富山国