米ロサンゼルスの式典で、ポーズをとるトム・クルーズさん＝16日（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米アカデミー賞名誉賞の授与式が16日、ロサンゼルス・ハリウッドで開かれ、俳優トム・クルーズさん（63）が初めてアカデミー賞を獲得した。米メディアによると、クルーズさんは受賞スピーチで「映画製作は私の生き方そのものだ」と語った。長年の映画界への貢献が評価された。クルーズさんは「どこの誰であろうと映画館で