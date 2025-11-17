11月16日放送の『有働Times』（テレビ朝日系）に俳優・木村拓哉が登場。SMAP解散後も事務所を離れずに残り続けた理由について言及した。【写真】「53歳もイケイケ」木村拓哉、娘たちが公開した超貴重な“家族写真”有働由美子からの質問に木村拓哉らしい回答番組MCを務める有働由美子から「事務所に残り続けている理由は何ですか？」と問われた木村は、「別に出ても出なくても、できることはできる。できないことはできないだ