タレントの薬丸裕英（59）が、4歳の孫と2人でランチを満喫したことを報告した。【映像】妻・石川秀美さんとのデート写真や自宅プール薬丸はこれまで、自身のブログでプライベートの様子を発信しており、元歌手で妻の石川秀美とデートを楽しむ姿や、孫の4歳の誕生日を祝福する様子、自宅のプールではしゃぐ孫の姿なども公開してきた。4歳の孫とランチを満喫「孫くんのリクエスト」2025年11月16日の更新でも、孫との時間を満喫