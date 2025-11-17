「総理、おはようございます！」17日も笑顔で官邸に入った、高市首相。しかし今、「台湾有事」を巡る日中の応酬が、日に日に激しさを増している。中国外務省報道官のSNSより：われわれは日本に告げる。台湾問題で火遊びするな。火遊びをすれば必ず身を滅ぼす。中国政府が、日本への渡航自粛を当面自粛するよう注意喚起した。さらに…。中国教育省：中国国民は、日本での留学の手配を慎重に計画することをお勧めします。事態は沈静