長野県軽井沢町で大学生ら15人が亡くなったバス事故をめぐる控訴審が始まり、バス運行会社の社長らは改めて無罪を主張しました。この事故は、2016年、長野県軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、乗客の大学生や運転手の15人が亡くなり、26人が重軽傷を負ったものです。裁判では、バス運行会社の社長・高橋美作被告と当時の運行管理者・荒井強被告が、運転手の技量不足を認識し事故を起こす可能性を予見できたなどとして