エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【20万円超え】世界最大の無印良品で買い放題してみたらあまりにも楽しすぎて大盤振る舞いしちゃった』の動画を投稿。無印良品でお買い物をする様子を公開し、中には美容系のアイテムを手に取る場面も！【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク■リップケア動画内に登場したのはこちら！無印良品/リップエッセンス ハニー 税込890円