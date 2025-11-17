いよいよ県内に『雪のシーズン』が到来です。県内は17日(月)夜から強い寒気が流れ込み、18日(火)以降は山沿いでは今シーズン初のまとまった積雪となるところがありそうです。 ■柏百花記者 「午後1時半の萬代橋です。ポツポツと雨が降っています。冷たい風が時々吹き、より一層寒く感じられます。」 17日(月)は、県内付近を寒冷前線が通過した影響で大気の状態が非常に不安定になり、所々で雨が降りました。沿