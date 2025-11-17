水谷豊＆伊藤蘭が共演した下町人情ホームドラマ「あんちゃん」 映画やドラマ、舞台で俳優として活躍するのみならず、歌手や映画監督など、さまざまな領域でその多才ぶりを発揮し、存在感を放ってきた水谷豊。「傷だらけの天使」や「熱中時代」、そして「相棒」シリーズと、代表作を挙げると枚挙にいとまがない。そんな水谷の主演作の中でも印象的なのが、1982年から1983年にかけて土曜グランド劇場枠で放送されたドラマ「あん