B2鹿児島レブナイズはアウェーで奈良と対戦し、2点差で勝利を収めました。B2西地区3位の鹿児島レブナイズはアウェーで5位の奈良と対戦しました。第1クオーターには兒玉のバウンズパスからシャーマがダンク！その直後には、フリースローで落ちたボールを佐藤が素早くひろい、シャーマがワンハンドダンク。連続でダンクを決めチームを勢いづけます。第2クオ}