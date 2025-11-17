セブン−イレブン・ジャパンは、千葉県松戸市にある「中華蕎麦 とみ田」が監修し、2024年度販売総食数約1900万食を誇る人気商品「デカ豚ラーメン」をさらにパワーアップさせた「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 極太麺ワシワシ」を、11月19日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。また、「家系ラーメン」への新たな挑戦となる新商品「中華蕎麦 とみ田監修 家系ラーメン」を同日に新たに発売する。「中華蕎麦 と