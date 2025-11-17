コメ兵が11月14日、「若者と投資の意識調査」の結果を発表した。調査は10月21日〜26日、全国20〜30代の男女630名を対象にインターネットで行われた。投資・資産運用について調査によると、20~30代のうち「投資・資産運用を行っている」人は54%。「していないがするつもりだ」(23%)を合わせると、投資・資産運用の意向がある人の割合は77%に。また、「今後、投資をするなら、どのようなものに投資したいですか?」と質問したところ、