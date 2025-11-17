「ノンスメル清水香 さくらの香り」（左から：本体400mL、つめかえパウチ600mL、本体・つめかえパウチセット）白元アースは、ホテルクオリティの衣類・布製品・空間用消臭剤「ノンスメル清水香（せいすいか）」から、春限定の「さくらの香り」シリーズを12月1日から数量限定発売する。「ノンスメル清水香」は、プロ用消臭剤「清水香」と共同開発した、衣類・布製品・空間用消臭剤です。アルコールを高濃度で配合した独自処方で、ス