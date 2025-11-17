「ポテトチップス しあわせバタ〜 クリーミー仕立て」カルビーは、甘じょっぱさが特長の「ポテトチップス しあわせバタ〜」ブランドから、クリーミーな味わいを楽しめる「ポテトチップス しあわせバタ〜 クリーミー仕立て」を11月24日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する（12月下旬終売予定）。「カルビー ポテトチップス」シリーズは、9月に発売50周年を迎えたロングセラーブランド。「しあわせバタ〜」は2010年に