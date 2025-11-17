これからの気象情報です。 18日(火)は、雪の積もるところがありそうです。 ◆予想降雪量 ・17日(月)夜～18日(火)朝にかけて 各地とも0cmの予想で、降っても積もるほどにはならない見込みです。 ・18日(火)朝～夕方にかけて 上・中・下越の山沿いで最大10cmの雪が予想されています。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部を中心に強風・波浪注意報が出ています。 ◆11月18日(火