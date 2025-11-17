大正製薬は、同社が展開している指定医薬部外品ドロップ「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」において、大人から子どもまで幅広い層に人気のある「ちいかわ」とのコラボ企画として、オリジナル企画品を12月4日から順次、数量限定で発売する。昨年も好評を得たVICKSと「ちいかわ」とのコラボレーション企画として、ヴイックス メディケイテッド ドロップ（20個入り×3セット）に、のどの不快感などが気になるこれからの季節に