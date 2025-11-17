TWICEのSANAが11月17日、六本木の東京ミッドタウンで行われた『ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式』に登場した。 （関連：【画像】TWICE SANA、クリスマスツリー点灯に笑顔） シックな衣装で登場したSANAは、大きなベルを手に持ちクリスマスツリーを点灯。大きなツリーが鮮やかに彩られるとSANAの表情もパッと明るくなった。 SANAは「1年間の本当にたくさん楽しいイベントや