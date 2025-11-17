16日夜、薩摩川内市の交差点で、パトカーに追跡されていたオートバイが軽乗用車と出合い頭に衝突する事故がありました。軽乗用車を運転していた84歳の男性にケガはなく、オートバイの運転者は現場にバイクを乗り捨て現在も逃走中です。事故があったのは、薩摩川内市御陵下町の上川内駅前交差点です。警察によりますと、16日午後9時半ごろ、地元の住民から「コンビニに少年が集まっている」と通報があり、