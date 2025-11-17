おやつカンパニーは、通販限定商品として、年越しそばにも最適なミニカップそば「ベビースターしめじそば」と、手土産にも贈答品にもぴったりな「ベビースターこだわり素材」シリーズを、11月17日から、おやつカンパニー楽天市場店で先行発売する（11月下旬から、おやつカンパニーAmazon公式ショップでも販売を開始する）。「ベビースターしめじそば」年末に帰省する社員の手土産として製造されていたミニカップそば「ベビースター