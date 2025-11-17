KLMオランダ航空は、日本発着ヨーロッパ行きを対象とした「リアルディールセール」を11月14日から27日まで開催する。ビジネスクラス、プレミアム・コンフォートクラス、エコノミークラスのバルセロナ、リスボン、ローマ、コペンハーゲン、ロンドン、フランクフルト、パリ行きなどが対象となる。往復運賃はエコノミークラスは133,670円から、プレミアムエコノミークラスは249,280円から、ビジネスクラスは484,990円から。燃油サーチ