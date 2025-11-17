11月の代表活動で期待されている若手のひとりが、19歳の佐藤龍之介だ。ロンドなど全体練習を見ていても足もとの技術レベルは秀逸で、堂安律や久保建英と比べても遜色のない領域にあるように映る。ただ、現代表ではサブメンバーのひとりで、14日のガーナ戦でもベンチスタートだった。そんな佐藤にまず求められるのは“短い時間で結果を出すこと”だ。攻撃陣の選手層は厚く、コアメンバーに食い込むためにはゴールやアシストを決